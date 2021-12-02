Korkulan oluyor, Omicron varyantı yayılıyor! ABD'de tespit edildi

ABD'deki ilk tespit edilen vakanın 22 Kasım'da Güney Afrika'dan dönen bir kişi olduğu ve dönüşten yedi gün sonra virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ABD'de üzerinde çalışmaların devam ettiği kış aylarında koronavirüs ile mücadele planları hakkında bilgi veren bir kaynak, seyahat edenler için maske zorunluluğunun mart ortasına kadar uzatılması kararı alınacağını, ayrıca uluslararası seyahat yapanlardan istenen test şartlarının daha da sıkılaştırılabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 28 Kasım itibarıyla 56 ülke Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

(Reuters)

