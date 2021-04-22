HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korkunç açıklama: Koronadan bir günde en az 2 bin kişi öldü!

Korkunç açıklama: Koronadan bir günde en az 2 bin kişi öldü!

22.04.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 295 bini geçerken, son 24 saatte 2 bin 23 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Hindistan günlük olarak dünyada en fazla vaka ve vefat kaydedilen ülke oldu.

Korkunç açıklama: Koronadan bir günde en az 2 bin kişi öldü!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 23 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 182 bin 553’e yükseldi.

Son 24 saatte 295 bin 41 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 616 bin 130 oldu.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

İlk Covid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

2021-04-21T121639Z_1573798567_RC2C0N93QFWZ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

130 MİLYON AŞI UYGULANDI

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 130 milyon 119 bin 330 doza ulaştığını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Muhalifler sokaklara döküldü, yüzlerce gözaltı var!Muhalifler sokaklara döküldü, yüzlerce gözaltı var!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.