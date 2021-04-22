Korkunç açıklama: Koronadan bir günde en az 2 bin kişi öldü!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 23 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 182 bin 553’e yükseldi.

Son 24 saatte 295 bin 41 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 616 bin 130 oldu.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

İlk Covid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

130 MİLYON AŞI UYGULANDI

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 130 milyon 119 bin 330 doza ulaştığını duyurdu.

