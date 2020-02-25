Korkunç detaylar ortaya çıktı: Nişanlısını ’sürpriz’ deyip gözlerini kapatarak öldürmüş

Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı’nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Emrah Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra A.’nın (22) öğle saatlerinde Kent Ormanına girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.’nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra A.’nın bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra A., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.

Antalya’ya dinlenmeye gidecekmiş

OTOBÜS TERMİNALİNDE YAKALANDI

Olay sonrasında Zehra A.’nın olay sonrasında nişanlısının evine gittiği öğrenildi. Burada olayı saklayan Zehra A.’nın aile ile birlikte kayıp olan nişanlısını aradığı, aileyi yakında bulunan mezarlığa yönlendirdiği öğrenildi. Olay sonrasında ise Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde Antalya’ya dinlenmek için gitmek istediğini söylediği ortaya çıktı.