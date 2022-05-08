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Korkunç kaza! 25 yaşındaki genç takla atan araçta can verdi

08.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç sürücüsü 25 yaşındaki Yalçın Karabaş hayatını kaybetti. Gencin memleketinde toprağa verileceği öğrenilirken, Jandarma tarafından kazanın ardından başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Korkunç kaza! 25 yaşındaki genç takla atan araçta can verdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

FECİ KAZA! DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE...

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesine aracı ile seyir halinde olan Yalçın Karabaş (25) aracın henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerinde ardından Karabaş’ın cenazesi otopsi için araçtan çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, talihsiz gencin bugün memleketi Sandıklı’da toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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