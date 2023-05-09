Korkunç kaza! Arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada direğe kafasını çarpan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mısır'ın Desouq kentindeki Al -Safa Park'ta meydana gelen korkunç kaza ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 8 yaşındaki Yahya Hamd Al-Saeed isimli bir çocuk arkadaşlarıyla parkta futbol oynadığı sırada kale direklerinden birine kafasını çarptı. Olaydan sonra yerel kaynaklarda yer alan habere göre hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Babası Hamdi Al-Saeed, yerel basına oğlunun durumu kötüleşince 80 kilometre uzaklıktaki İskenderiye'deki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi. 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesinin sonrasında babası hakkında ihmal soruşturması başlatıldı.

“KEFEN GİBİ TAŞIYORDU”

Olay yaşandığı sırada evinde olduğunu ifade eden Baba Saeed, “Kapıyı açtığımda tanımadığım oğlumu tanımadığım bir kişinin kucağında gördüm. Çok korktum. Kefen gibi taşıyordu. Oğlumu banyoya sokarak üzerindeki kanları sildim. Desouq'taki doktorlar oğlumu ameliyata hazırladı ve Desouq Hastanesi'nde ameliyat oldu. Durumu kötüleşti ve ardından İskenderiye'ye nakledildi” dedi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken otopsi sonucu bekleniyor. Baba Al-Safa Parkı yönetimini ihmalle suçluyor.