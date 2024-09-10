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    4. Korkunç kaza! Babası çimleri biçerken 7 yaşındaki kızın ayağı makinenin altında kalıp koptu... Ampute edilmek zorunda kaldı

    Korkunç kaza! Babası çimleri biçerken 7 yaşındaki kızın ayağı makinenin altında kalıp koptu... Ampute edilmek zorunda kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 15:24
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    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Winston-Salem'de yaşayan 7 yaşındaki Ashtynn Sawyers, bahçelerindeki çimleri biçen babasının yanına koşarak geldi. Ayağı takılan kız çim biçme makinesinin altına doğru kaydı. Ayağı makinede parçalanan kızı babası en yakın hastaneye götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ashtynn'ın ayağı kurtulamadı ve ampute edilmek zorunda kaldı.

    Korkunç kaza! Babası çimleri biçerken 7 yaşındaki kızın ayağı makinenin altında kalıp koptu... Ampute edilmek zorunda kaldı

    MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 7 yaşındaki Ashtynn Sawyers isimli bir kız çocuğu kardeşleriyle birlikte evlerinin bahçesindeki havuzun etrafında oyunuyordu. Bu sırada kardeşlerin babası Wes Sawyers da bahçedeki çimleri biçiyordu.

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    Suda oynamaktan ıslanan Ashtynn, babasına doğru koşarken kaydı ve çim biçme makinesi bıçağının tam altına düştü. Dehşete düşen Wes, kızını bıçakların altından hemen alıp en yakın hastaneye götürdü. Ashtynn'in sağ ayağını kurtarmak için yapılan birden fazla ameliyata rağmen, doktorlar yaralanmalarının kapsamlı doğası nedeniyle amputasyonu tercih etti.

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    "SADECE 1 SANİYE SÜRDÜ"

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    Alışveriş merkezinde tırnaklarını yaptırdığı sırada olayın yaşandığını ifade eden anne Jodie, "Wes çimlerin kenarını biçerken Ashtynn babasının yanına koşmaya karar verdi. Kaydı ve çim biçme makinesinin bıçağının tam altına düştü. Orada sadece bir saniye kaldı. Alışveriş merkezindeyken bir telefon aldım, bir kaza olduğunu ve hastanede buluşmamızı söylediler. Bıçak sağ ayağının altını tamamen kesmişti. Üst kısmı oldukça normal görünüyordu ancak yırtılan kısım topuk ve alt kısmıydı. Ayağını kurtarmaya çalıştılar. İlk başta kurtarılabilir olduğunu söylediler, bu yüzden çok sayıda ameliyat geçirdi ve hastanede çok uzun süre kaldı ama sonunda kurtaramadılar." dedi.

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