Korkunç kaza! Babası çimleri biçerken 7 yaşındaki kızın ayağı makinenin altında kalıp koptu... Ampute edilmek zorunda kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 7 yaşındaki Ashtynn Sawyers isimli bir kız çocuğu kardeşleriyle birlikte evlerinin bahçesindeki havuzun etrafında oyunuyordu. Bu sırada kardeşlerin babası Wes Sawyers da bahçedeki çimleri biçiyordu.

Suda oynamaktan ıslanan Ashtynn, babasına doğru koşarken kaydı ve çim biçme makinesi bıçağının tam altına düştü. Dehşete düşen Wes, kızını bıçakların altından hemen alıp en yakın hastaneye götürdü. Ashtynn'in sağ ayağını kurtarmak için yapılan birden fazla ameliyata rağmen, doktorlar yaralanmalarının kapsamlı doğası nedeniyle amputasyonu tercih etti.

"SADECE 1 SANİYE SÜRDÜ"

Alışveriş merkezinde tırnaklarını yaptırdığı sırada olayın yaşandığını ifade eden anne Jodie, "Wes çimlerin kenarını biçerken Ashtynn babasının yanına koşmaya karar verdi. Kaydı ve çim biçme makinesinin bıçağının tam altına düştü. Orada sadece bir saniye kaldı. Alışveriş merkezindeyken bir telefon aldım, bir kaza olduğunu ve hastanede buluşmamızı söylediler. Bıçak sağ ayağının altını tamamen kesmişti. Üst kısmı oldukça normal görünüyordu ancak yırtılan kısım topuk ve alt kısmıydı. Ayağını kurtarmaya çalıştılar. İlk başta kurtarılabilir olduğunu söylediler, bu yüzden çok sayıda ameliyat geçirdi ve hastanede çok uzun süre kaldı ama sonunda kurtaramadılar." dedi.