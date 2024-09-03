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    4. Korkunç kaza! Çığlık çığlığa bağırarak durmasını istediler ama sahilde güneşlenen kadın polis arabası tarafından ezildi

    Korkunç kaza! Çığlık çığlığa bağırarak durmasını istediler ama sahilde güneşlenen kadın polis arabası tarafından ezildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 10:25
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Wildwood bölgesindeki bir plajda sahilde güneşlenen kadın insanların durmaları için bağırmasına rağmen polis arabası tarafından ezildi. İsmi açıklanmayan mağdur ciddi şekilde yaralandı ve yerel hastaneye tedavi için kaldırıldı.

    Korkunç kaza! Çığlık çığlığa bağırarak durmasını istediler ama sahilde güneşlenen kadın polis arabası tarafından ezildi

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Wildwood bölgesindeki bir plajda güneşlenen kadına araba çarptı.

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    Olay sırasında sahilde bulunan Rose Simone, çevredekilerin sürücüyü uyardığını dile getirerek, "İnsanlar çığlık çığlığa 'Dur! Kamyonun altında birisi var' diye bağırıyordu. Herkes o bölgede toplandı. Kadının battığı kumu kazarak aracın altından kurtardık" dedi.

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    Wildwood Polis Şefi Joseph Murphy, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, kadının kaburgalarının kırıldığı, üç omurunun çatladığı ve akciğerinde hasar meydana geldiğini söyledi. Murphy, yaralarının ciddiyetine rağmen mağdurun tamamen iyileşmesinin beklendiğini söyledi.

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