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    4. Korkunç kaza! Kocasının aşırı hız yaptığı jet skiden düşen kadın genital yırtılma nedeniyle hayatını kaybetti... Cinsel organı tamamen parçalandı

    Korkunç kaza! Kocasının aşırı hız yaptığı jet skiden düşen kadın genital yırtılma nedeniyle hayatını kaybetti... Cinsel organı tamamen parçalandı

    08.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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    Rusya'nın Samara kentinde 49 yaşındaki Elena Spiryakova isimli bir kadın kocasıyla tatil yaptığı sırada korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Kocasının kullandığı jet skide dengesini kaybederek denize düşen kadının çarpmanın etkisiyle genital organı tamamen yırtıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Rusya'da 52 yaşındaki kocası Oleg ile tatile yapan 49 yaşındaki Elena Spiryakova isimli bir kadın jet ski kazasında hayatını kaybetti. Kocasının kullandığı yüksek hızdaki jet skiden denize düşen kadının suyun çarpma etkisi nedeniyle genital organı tamamen parçalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın bir gün sonrasında hayatını kaybetti.

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    KOCASI CEZAYLA KARŞI KARŞIYA

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    Rus haber kaynağı Baza, olaya ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiğini ve Spiryakova'nın eşinin cezayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Polisin raporuna göre, "Bir virajdan sonra kadın jet skinin üzerinde duramayıp suya düştü, o anda kocası gaza basıp yoluna devam etti" ifadeleri yer aldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Rusya Jet Ski kaza
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