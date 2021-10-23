Korkunç kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova-Burdur Karayolu Harmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi.

ÖNCE TRAKTÖRE, SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf Akın'ın (58) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimindeki otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ile oğlu Mehmet Emre Baş (6) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Bayram Baş (49), kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Yağmur Baş ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bayram Baş’ın da durumunun ağır olduğu belirtildi. Cenazeler ise Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)





