HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

23.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Hilvan yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Borak'ın kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Nurullah Geçgel, Necmettin Borak, Halime Borak, Gülsüm Geçgel ve Şeyma Geçgel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yaralılardan Necmettin Borak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa’da feci kaza! Otomobilden fırlayan 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybettiBursa’da feci kaza! Otomobilden fırlayan 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERYeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir? Yeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir?
Dehşete düşüren anlar! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdıDehşete düşüren anlar! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Yıllarca omuz omuza çalıştılar! Acı veda...

Yıllarca omuz omuza çalıştılar! Acı veda...

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.