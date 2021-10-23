HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

23.10.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Şen yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Rümeysa Berin Şen’in annesi Yasemin Şen, "Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek gözyaşı döktü.

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bu arada kaza, civardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yol kenarında duran kamyona hızla çarptığı ve yaşanan panik görüntülere yansıdı.

"KIZIM CENNETE GİTTİ"

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen’in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı.

Şen’in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
FETÖ'nün darbe planının detayları mavi renkli valizden çıktıFETÖ'nün darbe planının detayları mavi renkli valizden çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşçiye 'izin' şoku!

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşçiye 'izin' şoku!

İstanbul’da Özbek fenomene şantaj şoku! Birlikte olmaya zorladı

İstanbul’da Özbek fenomene şantaj şoku! Birlikte olmaya zorladı

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Yıllarca omuz omuza çalıştılar! Acı veda...

Yıllarca omuz omuza çalıştılar! Acı veda...

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.