Korkunç kaza! Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur A., yanından geçtiği sırada park halindeki ticari aracın sürücüsünün kapıyı açarak kendisine çarpmasıyla yola savruldu. İlknur A., bu sırada yoldan geçen İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün altına girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İlknur A. burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından, otobüs şoförü M.Y. ve ticari aracın sürücüsü R.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ticari aracın sürücüsü R.Ö. emniyetteki ifadesinde, Alemdağ Caddesi'ndeki bir işletmede mobilya ustası olarak çalıştığını, aracını iş yerinin önüne park ettiğini, bir süre araç içerisindeki ihtiyacı olan malzemeleri aldığını anlatarak, kontrol amaçlı çevresine baktıktan sonra bir şey göremeyince kapıyı açtığını, bu sırada hızlı bir şeyin kapısına çarptığını, normalin üzerinde bir hızla gelen İETT otobüsünün de aracının kapısına çarpan kadına çarptığını söyledi.

"HAYATTA KALMASI İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM"

Kazanın ardından aracından çıkarak İETT otobüsünün yanına koştuğunu ve cama vurarak şoförden aracı geri almasını istediğini söyleyen şüpheli R.Ö, "Kadını otobüsün altından çekerek ben çıkardım. Benden başka yardım etmeye çalışan kimse yoktu. Sonra kalabalık geldi. Ben kadının başında durdum, konuşmaya çalıştım. İETT otobüsünün hızlı bir şekilde seyretmesinden dolayı kazanın sonucu ağırlaşmıştır. Kadın yalnızca benim kapıma çarpmış olmakla kalsaydı kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm. Kazadan sonra kadının hayatta kalması için elimden gelen her şeyi yaptım. İETT sürücüsünden aynı duyarlılığı göremedim. Kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Otobüs şoförü M.Y ise ifadesinde, yolun sağında park halindeki aracın aniden açılan kapısının, scooter kullanan kadına çarptığını belirterek, çarpma sonucu kadının otobüsün önüne düştüğünü, kendisinin frene bastığını ancak hemen duramadığın aktardı. Sürücü M.Y, kadını yaralı durumda görünce 112'yi arayıp bilgi verdiğini, çevredekilerin yardımıyla kadını otobüsün altından çıkardıklarını söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.Y, serbest bırakılırken, ticari aracın sürücüsü R.Ö., Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi savcıya çıkarılan R.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Rıza Ö.'nün "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İlknur A'nın scooter ile seyir halindeyken ticari aracın açılan kapısına çarptıktan sonra yola düşmesi ve hareket halindeki otobüsün altında kalması yer alıyor.

"BU BİR CİNAYET"

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na cenazeyi almaya gelen İlknur A.'nın yakınları, bu olayın bir cinayet olduğunu belirterek konunun takipçisi olacaklarını söyledi. İlknur A.'nın görümcesi Zeynep Akkaya, "Konuşamıyorum. Aslında söyleyecek çok fazla şey var ama bir şey de söyleyemiyorum. Yani resmen bu bir cinayet." dedi.

Diğer görümcesi Gülcan Akkaya ise, "Kadınlar bu ülkede scooter veya bisiklet kullanamayacak hale mi geldi? Gerçekten bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor. İşe gidiyordu. Her gittiği yere scooterla gidiyordu. Ama bu resmen bir cinayet. Durmaması gereken yerde duruyordu. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağız. Durmaması gereken yerde araçlar durmayacak artık. Canımızı yakmayacaklar. Şikayetçi olacağız peşini bırakmayacağız. En son dün akşam beraberdik hayalleri vardı gencecik kadındı. Başkasının ihmali yüzünden bir hayat böyle yok olamaz." ifadesini kullandı.

(AA/DHA)



