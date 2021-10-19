HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da şaşkına çeviren anlar! Elektrikli scootera 4 kişi bindiler

Antalya'da şaşkına çeviren anlar! Elektrikli scootera 4 kişi bindiler

19.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, kurallar gereği bir kişinin kullandığı elektrikli scooter aynı anda binen 4 genç, tramvay yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerden biri görüntü çeken kişiye, "Selam olsun" diyerek el salladı.

Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli scooter ile turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor. Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda scootera aynı adan 4 kişi bindi.

O ANLAR KAMERADA

Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği scooter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"SELAM OLSUN" DİYEREK EL SALLADI

Scooter ile seyir halindeyken bir genç, "Selam olsun" diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin "Düşeceksiniz, düşeceksiniz" sözleri kameraya yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
17 yıl önce bakire değil diye öldürülmüştü! Ağabey hakkında karar17 yıl önce bakire değil diye öldürülmüştü! Ağabey hakkında karar
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.