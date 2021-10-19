Antalya'da şaşkına çeviren anlar! Elektrikli scootera 4 kişi bindiler

Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli scooter ile turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor. Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda scootera aynı adan 4 kişi bindi.

O ANLAR KAMERADA

Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği scooter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"SELAM OLSUN" DİYEREK EL SALLADI

Scooter ile seyir halindeyken bir genç, "Selam olsun" diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin "Düşeceksiniz, düşeceksiniz" sözleri kameraya yansıdı.

(DHA)

