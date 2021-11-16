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Korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın kendini demir korkuluklara astı

16.11.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da 3 çocuk annesi kadın, ikamet ettiği evin banyosunda pencerenin demir korkuluklarına kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın kendini demir korkuluklara astı

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak içerisinde ikamet eden Fatma G. (31), evinin banyo penceresinde bulunan demir korkuluklara kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra durumu fark eden yakınları, sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Fatma G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Fatma G.’nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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İntihar Adıyaman
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