HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ailesini öldürüp intihar etmişti! Son mesajı ortaya çıktı

Ailesini öldürüp intihar etmişti! Son mesajı ortaya çıktı

14.11.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, annesi Nurhan (57) ile emekli subay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Eren'in olaydan önce arkadaşlarına telefonla 'hoşça kalın' yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.

Ailesini öldürüp intihar etmişti! Son mesajı ortaya çıktı

Olay, gece yarısı Çorlu'nun Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli subay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.

AİLESİ EVDE KENDİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ww

SON MESAJI

Anne ve babasını öldürüp, ardından intihar eden, iki yıllık üniversite okuyup fizyoterapi eğitimi aldığı belirtilen Eren Aslankılıç'ın, olaydan önce arkadaşlarına cep telefonuyla 'hoşça kalın' mesajı attığı öğrenildi. Aslankılıç ailesinin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. (DHA)

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar ettiDehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Korkunç olay! Atıkların arasından bebek cesedi çıkardılarKorkunç olay! Atıkların arasından bebek cesedi çıkardılar
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Dövizle borçlananlar dikkat!

Dövizle borçlananlar dikkat!

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.