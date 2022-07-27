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Korkunç olay! Avukat, kavgayı ayırmak için araya giren arkadaşını öldürdü

27.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, 2 arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Ahmet Tamer (40), kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen avukat Yusuf S. ile kavgaya karışan İsa Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Korkunç olay! Avukat, kavgayı ayırmak için araya giren arkadaşını öldürdü

Dün gece, Oğuzeli ilçesindeki bağ evinde meydana gelen olayda, Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigortacılık yapan arkadaşı İsa Y. alacak meselesinden tartıştı. Tartışma kavgaya döndü, avukat Yusuf S. üzerindeki tabancayı çıkardı. Bu sırada bağ evinde bulunan arkadaşları Ahmet Tamer ise kavgayı sonlandırmak için araya girdi. Yusuf S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Ahmet Tamer'e isabet etti. Tamer yaralandı.

TAMER YAŞAMINI YİTİRDİ! AVUKAT GÖZALTINDA

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tamer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Tamer'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

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Ahmet Tamer'in ölümüne sebep olan avukat Yusuf S. ile İsa Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı kavga
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