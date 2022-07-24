Arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Baca deliğinde böyle yakalandı

Dehşete düşüren olay, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı Bahadır B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bahadır B., masadan aldığı bıçakla Arkan’a saldırdı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Arkan, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BACADA YAKALANDI

Olayın ardından Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kameralardan yapılan takiple kısa sürede cinayet zanlısı Bahadır B.’nin yerini belirledi. Olayın sonrası kaçan şüpheli Bahadır B.'nin aracı, Küçük Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Geceyi TIR dorselerinin arasında geçirdiği belirlenen şüphelinin son görüldüğü sokak polis tarafından ablukaya alındı.

Bir iş yerine havalandırma boşluğundan girerek, bacada saklandığı belirlenen Bahadır B., düzenlenen operasyonla yakalandı. O anlar polis ekipleri tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde polislerin iş yerinin çatısına çıkarak bacayı kontrol ettikleri görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır B., ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA/İHA)



