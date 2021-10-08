HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç olayı 5 yaşındaki kız çocuğu engelledi

Korkunç olayı 5 yaşındaki kız çocuğu engelledi

08.10.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da Tayfun Ş. (39), Yeşilırmak Nehri'ne atlayarak intihara kalkıştı. Uzun süre ikna edilemeyen kişi, olay yerine gelen kızı Ş.Ş.'nin (5), "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı.

Korkunç olayı 5 yaşındaki kız çocuğu engelledi

Olay, öğle saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi’ndeki Kunç Köprüsü’nde meydana geldi.

Silahla intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybettiSilahla intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti

İNTİHARA KALKIŞTI

İddiaya göre, ailesiyle tartışan Tayfun Ş., Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Köprüden nehre atlayan Tayfun Ş., Yeşilırmak’ın debisinin düşük olmasından dolayı boğulma tehlikesi geçirmedi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi.

"HADİ BABA, NE OLUR ÇIK"

Nehirden çıkmayan Tayfun Ş., ailesinin gelmesini istedi. Ekiplerin bildirmesi üzerine nehir kenarına Tayfun Ş.'nin ailesi geldi. Uzun süre ikna edilemeyen Tayfun Ş., kızı Ş.Ş.’nin, "Hadi baba, ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı. Önce hastaneye götürülen Tayfun Ş., daha sonra gözaltına alındı. (DHA)

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar ettiSeri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

9630b77149a24e3f3523b3f2b70baa2a

d8a2f9d0298fcf90c5bcd09e255703f5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorumNagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum
Son canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyorSon canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyor
Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: Alevler büyüyorKütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: Alevler büyüyor
Anahtar Kelimeler:
İntihar Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.