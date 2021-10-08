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Silahla intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti

08.10.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan bekçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahla intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti

Olay geçen Çarşamba sabah saatlerinde Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesinde meydana gelmişti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Furkan Yüksel isimli bekçi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, buradan da Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Özel hastanede tedavisi devam eden Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yüksel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İntihar bekçi İstanbul
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