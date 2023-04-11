Korkusuzca 3 metrelik pitonu kafasından yakaladı! Yerden yere vurup resmen güreşti...

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 16 yaşındaki Onya Lee, komşusunun bahçesinden gelen bir yılanla cesurca mücadele etti. Babası Daniel’in yardımıyla Onya, yılan bir poşetin içine koyarak komşularının bahçesinden uzaklaştırmayı başardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“HİSSETTİĞİM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU”

Yılanın kafasından tuttuğunda koluna doğru dolanmaya başladığını belirten Onya, “Koluma dolandı ve yarattığı baskı hissettiğim hiçbir şeye benzemiyordu” dedi.

Sosyal medyada gündem olan görüntüleri kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, “16 yaşındaki bir kızın böyle bir şey yaptığını daha önce hiç görmemiştim” yorumunu ekledi.