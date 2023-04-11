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  4. Korkusuzca 3 metrelik pitonu kafasından yakaladı! Yerden yere vurup resmen güreşti...

Korkusuzca 3 metrelik pitonu kafasından yakaladı! Yerden yere vurup resmen güreşti...

11.04.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 16 yaşındaki Onya Lee isimli bir kız komşusunun bahçesinden gelen 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce büyük bir panik yaşadı. Yılanın üzerine doğru gelmesiyle harekete geçen Lee, hayvanı kafasından yakalayıp yerden yere vurdu.

Korkusuzca 3 metrelik pitonu kafasından yakaladı! Yerden yere vurup resmen güreşti...

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 16 yaşındaki Onya Lee, komşusunun bahçesinden gelen bir yılanla cesurca mücadele etti. Babası Daniel’in yardımıyla Onya, yılan bir poşetin içine koyarak komşularının bahçesinden uzaklaştırmayı başardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“HİSSETTİĞİM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU”

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Yılanın kafasından tuttuğunda koluna doğru dolanmaya başladığını belirten Onya, “Koluma dolandı ve yarattığı baskı hissettiğim hiçbir şeye benzemiyordu” dedi.

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Sosyal medyada gündem olan görüntüleri kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, “16 yaşındaki bir kızın böyle bir şey yaptığını daha önce hiç görmemiştim” yorumunu ekledi.

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Amerika yılan piton

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