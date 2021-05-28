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Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt

28.05.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC'de gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarda adı geçen emekli yarbay Korkut Eken görev nedeniyle Ada'ya gittiğini söylemiş ve suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in de yanında olduğunu kabul etmişti. Eken, konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 1996 yılında KKTC'de öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddialar bir anda gündeme oturmuş ve tüm gözler iddialarda adı geçen isimlere çevrilmişti.

KORKUT EKEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Peker'in iddiasına göre; kardeşi Atilla Peker de o dönem Korkut Eken'le birlikteydi. Konuyla ilgili günler sonra sessizliğini bozan Korkut Eken, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Atilla Peker'le ilgili iddiaları doğrularken, "PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik inceleme yaptım. Her ihtimale karşı Atilla Peker'le gittim" demişti. Eken cinayetle ilgili ise, "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok." ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Korkut Eken sessizliğini bozduSedat Peker'in iddiaları sonrası Korkut Eken sessizliğini bozdu

TÜRKİYE'NİN MERAK ETTİĞİ SORU

Açıklamaların ardından tüm Türkiye, Atilla Peker'in hangi sıfatla orada olduğunu merak ederken Korkut Eken bir kez daha konuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre Eken soruya, "Bu konuda söyleyeceğimi söyledim, başka da konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok" şeklinde yanıt verdi.

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sedat peker Korkut Eken Kutlu Adalı

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