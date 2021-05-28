Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 1996 yılında KKTC'de öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddialar bir anda gündeme oturmuş ve tüm gözler iddialarda adı geçen isimlere çevrilmişti.

KORKUT EKEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Peker'in iddiasına göre; kardeşi Atilla Peker de o dönem Korkut Eken'le birlikteydi. Konuyla ilgili günler sonra sessizliğini bozan Korkut Eken, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Atilla Peker'le ilgili iddiaları doğrularken, "PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik inceleme yaptım. Her ihtimale karşı Atilla Peker'le gittim" demişti. Eken cinayetle ilgili ise, "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN MERAK ETTİĞİ SORU

Açıklamaların ardından tüm Türkiye, Atilla Peker'in hangi sıfatla orada olduğunu merak ederken Korkut Eken bir kez daha konuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre Eken soruya, "Bu konuda söyleyeceğimi söyledim, başka da konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok" şeklinde yanıt verdi.

