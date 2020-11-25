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Korkutan açıklama! Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

25.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Korkutan açıklama! Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Türkiye koronavirüs salgınında en zor günlerini yaşarken, Ankara'dan endişelendiren haber geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Benim hastanemde yoğun bakımda yer kalmadı. Ameliyathaneler değil ameliyathane koridorları bile yoğun bakıma dönüştürüldü" dedi.

Türkiye'de son haftalarda koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Günlük hasta sayısı 7 binleri geçerken, günlük vefat sayısı da 150'yi geride bıraktı. Vaka sayısı ise 50 binlerin üzerinde gösteriliyor. Tüm bu rakamlar ise Türkiye'yi dünya sıralamasında da üst sıralara çıkardı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadığını belirterek, "Yoğun bakımlarda yer kalmadı. Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten bizi arayıp hastasına yer atayan arkadaşlarımız var" dedi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Necmettin Ünal, koronavirüs salgınındaki artışına dikkat çekerek yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi.

Açıklanan verilerle yaşadıklarının uyumlu olmadığını belirten Ünal, "Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir" dedi.

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'ŞU AN YOĞUN BAKIMLARDA YER YOK'

Prof. Dr. Ünal, yoğun bakımlarda yer olmadığını, ameliyathanelerin değil ameliyathane koridorlarının bile yoğun bakıma dönüştürüldüğünü belirtti. "Bu koşullarda iyi bir tedavi uygulanamaz" diyen Prof. Ünal şunları söyledi: "Benim üniversitemde yer yok. Diğer hastanelerde de yer kalmadı. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan 'hastalarımıza yer bulun' diye arayanlar var. Şu an yoğun bakımlarda yer yok."

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SON 24 SAATTE CAN KAYBI YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 24 Kasım'da 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

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