Korkutan açıklama! Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Türkiye'de son haftalarda koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Günlük hasta sayısı 7 binleri geçerken, günlük vefat sayısı da 150'yi geride bıraktı. Vaka sayısı ise 50 binlerin üzerinde gösteriliyor. Tüm bu rakamlar ise Türkiye'yi dünya sıralamasında da üst sıralara çıkardı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadığını belirterek, "Yoğun bakımlarda yer kalmadı. Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten bizi arayıp hastasına yer atayan arkadaşlarımız var" dedi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Necmettin Ünal, koronavirüs salgınındaki artışına dikkat çekerek yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi.

Açıklanan verilerle yaşadıklarının uyumlu olmadığını belirten Ünal, "Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir" dedi.