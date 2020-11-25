HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

25.11.2020 11:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi.

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan güncellemeye göre, izolasyon süresi sona erenlerin test sonucu pozitif çıksa dahi, ateş ve diğer klinik yakınmalar yok ise korunma önlemlerine uyum sağlayarak çalışmaya başlayacak.

HANDEKİ HERKESE TEST YAPILACAK

Pozitif vaka tespit edilen hanede ikamet edenlere de semptom bakılmaksızın test yapılacak.

Bir önceki algoritma güncellemesinde, koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyeceği belirtilmişti

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacakKoronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunulduAltın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu
Sigara içilmeyecek yerler tam liste!Sigara içilmeyecek yerler tam liste!

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Götür, ben zaten karakolum

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Götür, ben zaten karakolum

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Son dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

Boğaz'ı denizanaları bastı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.