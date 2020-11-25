Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan güncellemeye göre, izolasyon süresi sona erenlerin test sonucu pozitif çıksa dahi, ateş ve diğer klinik yakınmalar yok ise korunma önlemlerine uyum sağlayarak çalışmaya başlayacak.

HANDEKİ HERKESE TEST YAPILACAK

Pozitif vaka tespit edilen hanede ikamet edenlere de semptom bakılmaksızın test yapılacak.

Bir önceki algoritma güncellemesinde, koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyeceği belirtilmişti



