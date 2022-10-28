Dünyanın en büyük penisine sahip olan adamdan ilginç açıklamalar! “Büyümeye devam ediyor durduramıyorum”

Geçtiğimiz aylarda Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunuculuğunu yaptığı İngiltere’nin en çok izlenen This Morning (Bu Sabah) programına konuk olan Falcon, canlı yayın sırasında cinsel organının fotoğraflarını göstermişti. Sunucuların fotoğrafları görmesinden sonra verdiği tepkiler kısa sürede viral olmuştu. Falcon, “Dünyanın en büyük penisi” rekorunun günlük hayatında birçok zorluğu beraberinde getirdiğini söyleyerek yeniden gündem oldu.

“HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜLTTÜRMEYİ DÜŞÜNMEDİM”

Cinsel organının boyutu nedeniyle günlük hayatında zorluklar yaşadığını dile getiren Falcon, “Asla dar kıyafetler giyemiyorum. Cinsel organım kendisini kıyafetlerin altından da ols mutlaka belli ediyor. Cinsel hayatımda birçok dezavantaj yaşıyorum. Ancak hiçbir zaman küçülttürmeyi düşünmedim. Farklı olma hissinden çok mutluyum. Beni herkesten değişik bir hale getiriyor” dedi.



