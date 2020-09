Korkutucu bir distopya hikayesi: The Handmaid's Tale konusu

The Handmaid's Tale dizisi, ekolojik krizin sonucu olarak doğurgan insan sayısının ve doğum oranlarının inanılmaz derecede düştüğü bir gelecekte geçiyor. Bu krizden çıkış yolu için ABD'deki radikal sağcı bir grup teokratik -din merkezli- bir rejim öneriyor ve sonunda darbe yaparak bu rejimi kuruyorlar. ABD'nin yerine kurulan Gilead ise rejimin kurucu ekibindeki kadınların bile devre dışı bırakıldığı bir tecavüz düzenine dönüşüyor. Arzunun yasak olduğu bu dünyada cinselliğin tek anlamı üremek olduğu için doğurgan kadınlar önem kazanıyor.

Yakın gelecekte geçen dizi oldukça sert ve ağır bir anlatımla yeni dünya düzeninde kadınlara reva görülen muameleyi gösteriyor. Diziyi asıl etkileyici hale getirense distopik geleceğe adım adım nasıl gidildiğinin flashbacklerle anlatılması. Her bölümde geçmişten gösterilen olaylarla şimdiki korkunç duruma nasıl gelindiği netleşiyor ve öykü bir puzzle gibi yavaş yavaş tamamlanıyor. Çarpıcı sinematografisi ve görselliğiyle izleyiciyi içine çeken The Handmaid's Tale damızlık kadınların öyküsünü ve düpedüz tecavüze dayalı bir dünyada geçen hayatları yansıtıyor. Bu dizi eğlence vaat etmiyor, izleyiciyi uyarıyor.

Ünlü yazar Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanan The Handmaid's Tale 2017'de yayınlanmaya başladı ve yılın en çok ses getiren dizisi oldu. Hulu yapımı dizi, dördüncü sezonuyla 2021'de ekranlara geri dönecek. The Handmaid's Tale konusu arzunun ve hazzın yasak olduğu, kadınların damızlık olarak kullanıldığı bir distopyayı anlatıyor.

Kalan az sayıdaki doğurgan kadın toplanarak çocukları olmayan yüksek rütbeli komutanların evlerine gönderiliyor ve komutanlara bir çocuk doğurabilmek için tecavüze uğruyorlar. Ancak yeni rejimde bunun adı artık tecavüz değil. Tecavüz artık "seremoni" adı altında komutanların eşlerinin de bulunduğu belli kurallara göre gerçekleşen bir ritüele dönüşüyor. Kadınların bir hakları bulunmadığı gibi artık isimleri de yok, "Of" ile başlayan ve gerisi hangi komutanın mülkü olduklarına göre değişen isimler alıyorlar.

Dizi bir yandan da yeni rejime geçişin öncesindeki olayları anlatarak bu korkunç düzene nasıl geçildiğini gösteriyor. Tüm toplumsal yapının bir gecede değiştiğini ancak o geceye gelene kadar bu değişimin de göstere göstere geldiğini anlatıyor. Farklı toplumsal kesimlerden karakterleri barındıran dizi bu korkunç rejimi eski düzene yeğleyen kadınlar olduğunu da anlatarak olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlıyor.

The Handmaid's Tale Dizisi Karakterleri/Oyuncuları

The Handmaid's Tale oyuncuları her biri ince ince işlenen karakterleri ustalıkla canlandırarak pek çok ödül kazandı. Son derece sınırlı bir mekan kullanımı olan dizide gerilimi hissettirmek için sinematografi kadar oyuncular da etkili oluyor. Bu yüzden The Handmaid's Tale yorum ve önerilerinde de oyuncu performanslarına genellikle ayrı bir parantez açılıyor.