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  4. Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

25.08.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan (55) ve Patolog Dr. Murat Tad (49), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi.

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi. (DHA)

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