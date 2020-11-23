Koronavirüs aşısı ücretsiz mi? Eczanelerde satılacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Merakla beklenen Çinli ilaç firması 'Sinovac'ın aşısında son durumu anlatan Bakan Koca, "Aşılar ücretli mi, ücretsiz mi olacak? Aşılar eczanelerde bulunacak mı?" sorularına da yanıt verdi.

10 MİLYON DOZ AŞI YOLA ÇIKTI

Çinli aşı üreticisi ‘Sinovac’ ile görüşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Koca, 10 milyon doz aşının en kısa sürede Türkiye'de olacağını söyledi.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ?

Koronavirüs aşılarının hiçbir ücret talep edilmeden ücretsiz olarak yapılacağını duyuran Koca, başka üreticiler tarafından yapılan aşıların da eczanelerde ücretli olarak satışının yapılacağını açıkladı.



