HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Koronavirüs aşısı ücretsiz mi? Eczanelerde satılacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi? Eczanelerde satılacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

23.11.2020 07:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs aşısı ücretsiz mi? Eczanelerde satılacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Merakla beklenen Çinli ilaç firması 'Sinovac'ın aşısında son durumu anlatan Bakan Koca, "Aşılar ücretli mi, ücretsiz mi olacak? Aşılar eczanelerde bulunacak mı?" sorularına da yanıt verdi.

10 MİLYON DOZ AŞI YOLA ÇIKTI

Çinli aşı üreticisi ‘Sinovac’ ile görüşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Koca, 10 milyon doz aşının en kısa sürede Türkiye'de olacağını söyledi.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ?

Koronavirüs aşılarının hiçbir ücret talep edilmeden ücretsiz olarak yapılacağını duyuran Koca, başka üreticiler tarafından yapılan aşıların da eczanelerde ücretli olarak satışının yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan PCR testi için farklı fiyat tarifesi uygulayan kuruluşlara yaptırımSağlık Bakanlığı'ndan PCR testi için farklı fiyat tarifesi uygulayan kuruluşlara yaptırım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorumArınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Meral Akşener, Bülent Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışını değerlendirdi: Bahçeli ve Perinçek ne diyecek?

Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışını Akşener böyle değerlendirdi

Bülent Arınç'ın 'Demirtaş ve Kavala' açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili yeni açıklama: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Ömer Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e S-400 tepkisi

Ömer Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e S-400 tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Bakan Kurum’dan HDP’li Paylan'a sert tepki

Bakan Kurum’dan HDP’li Paylan'a sert tepki

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.