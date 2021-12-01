Koronavirüs aşısı zorunlu olacak: Tarih verdiler! Yaptırmayana ceza

Yunanistan’da koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor.

YUNANİSTAN'DA 2022'DEN İTİBAREN 60 YAŞ ÜSTÜNE ZORUNLU

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19’a karşı başlayan aşılama uygulamasında, 2022’den itibaren 60 yaş üstü vatandaşlara aşılamanın zorunlu kılınacağını bildirdi.

YAPTIRMAYANLARA AYDA 100 EURO PARA CEZASI

Miçotakis, 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak’a kadar aşı randevusu almasını söyleyerek ilk doz için randevu almayanların ayda 100 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. "Kesilen cezalardan toplanan para, hastaneleri desteklemek için özel bir fona yatırılacak" diyen Miçotakis, yeni tedbirin Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından aşı programını hızlandırma çabalarının parçası olarak getirildiğini kaydetti. Miçotakis, "Yeni Omicron mutasyonundan endişe duyuyoruz. Bu bize tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyor, çünkü korona virüs, özellikle aşılanmamışlar arasında zemin bulduğu sürece bizi sürekli şaşırtabilir. Er ya da geç bunun (Omicron’un) Yunanistan’da da ortaya çıkacağı kesin. Bu nedenle önlemlerimizi daha hızlı uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.

Miçotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi virüsün yayılmasına karşı aşılı ya da aşısız olmalarına bakılmaksızın 6-12 Aralık’ta 18 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz Covid-19 testi verileceğini duyurdu.

ALMANYA'DA AŞI ZORUNLULUĞU TARTIŞILIYOR

Almanya’da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) hızla yayılan Omicron mutasyonu nedeniyle Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın yeni başbakanı olması beklenen Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz ve eyalet başbakanları ile salgın durumuna ve alınacak önlemlerine yönelik toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Scholz ve birçok eyalet başbakanı aşı zorunluluğu getirilmesi yönündeki fikir birliğine varırken, önlemlerin de arttırılması gerektiğine değinildi. Scholz, Şubat ayından itibaren geçerli olacak "aşı zorunluluğu" konusunda Federal Meclis’te oylama yapılmasını önerdi. Birçok eyalet başbakanının da bu fikre sıcak baktığı belirtildi.

"Zorunlu aşılama, yaşamı ve nihayetinde toplumun özgürlüğünü de korur"

Scholz’un kabinesinde Başbakan Yardımcısı olması planlanan Yeşiller lideri Robert Habeck, "Tabii ki zorunlu aşılama, bireyin özgürlüğüne geniş kapsamlı bir müdahale olacaktır. Ancak bu, yaşamı ve nihayetinde toplumun özgürlüğünü de korur" ifadelerini kullandı. Bavyera Başbakanı Markus Söder ise görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en fazla sayıda insanı aşılamak için aşılama merkezlerine ve doktorların yanı sıra eczacı ve diş hekimlerinin de aşı kampanyasına katılmasına izin verileceğini söyledi.

AŞISIZLARA YÖNELİK TEDBİRLERİN DE SIKILAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Federal hükümet ve eyalet hükümetleri, Noel’e kadar 30 milyon doz aşı uygulanmasını ve salgınla mücadele kapsamında aşılanmamış kişiler için ek kısıtlamalar da getirmeyi planlıyor. Kapalı alanlarda 2G (aşı veya hastalığı atlatma) zorunluluğunun getirilmesi, ayrıca okullarda genel maske zorunluluğunun getirilmesi düşünülüyor. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. (İHA)



