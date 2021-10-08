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Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14

08.10.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken yapılan bir araştırma aşı karşıtlığının yüzde 14 olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede en etkin silah olarak gösterilen aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 111 milyon 749 bin 389, 1. doz uygulanan kişi sayısı 54 milyon 364 bin 025, 2 . doz uygulanan kişi sayısı 45 milyon 853 bin 614 oldu.

AŞI KARŞITLARININ ORANI YÜZDE 14

Koronavirüse karşı aşının önemi her zaman vurgulansa da aşıyla ilgili yapılan bir araştırma Türkiye'de azımsanmayacak bir bölümün aşıya güvenmediğini gözler önüne serdi.

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek, MAK Araştırmanın 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan bir araştırmasını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada "Herkes aşı yaptırmalıdır" diyenlerin oranı yüzde 76, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 14 olarak belirtildi.

MİTİNG DÜZENLEDİLER

Geçtiğimiz ay aşı karşıtları İstanbul'da bir araya gelerek miting düzenlemişti.

Maltepe'de aşı karşıtlarından mitingMaltepe'de aşı karşıtlarından miting


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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