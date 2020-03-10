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  4. Koronavirüs (Covid-19): ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir kişide virüs tespit edildiğini açıkladı

Koronavirüs (Covid-19): ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir kişide virüs tespit edildiğini açıkladı

10.03.2020 08:39 | Son Güncelleme

Larry Hogan, adını açıklamadığı kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vali Hogan, kadının hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Koronavirüs (Covid-19): ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir kişide virüs tespit edildiğini açıkladı

ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, eyalette yapılan testlerde iki kişide koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan birinin Türkiye'den dönen 80'li yaşlardaki bir kadın olduğunu açıkladı.

Larry Hogan, gazetecilere yaptığı açıklamada, adını açıklamadığı kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hogan, kadının hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Vali Hogan, Harford County'de yaşayan bu kişinin sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi vermedi.

Larry Hogan, Montgomery County'de yaşayan ve kısa süre önce Tayland ve Mısır'a giden 60'lı yaşlarda bir erkekte de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hogan, bu kişinin de bir süre hastanede tutulduktan sonra halen evinde karantina altında olduğunu söyledi.

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koronavirüs Covid-19 Maryland Valisi Larry Hogan ABD

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