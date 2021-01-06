Koronavirüs etkisi: Minecraft Earth kapanıyor!

Minecraft dünyası birçoğumuza tanıdık gelir. İlla ki göz ucuyla Minecraft bloklarına denk gelmiş veya Minecraft oynayan birinin muhabbetine tanık olmuşsunuzdur. Fakat Minecraft dünyası teknolojinin gelişmesiyle birlikte fazlasıyla da değişti. Bunun en iyi örneklerinden biri Minecraft Earth adı verilen yeni nesil Minecraft versiyonuydu. Minecraft bloklarını gerçek hayata taşıyan oyun, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak, tıpkı Pokemon Go'da olduğu gibi oyunu gerçek dünyada oynamanızı sağlıyordu. Ancak Minecraft ekibi, yaptığı bir açıklama ile tabiri caizse Minecraft Earth'ün sonunu getirdi.
Minecraft internet sitesinde paylaşılan duyuruya göre, Minecraft Earth kapatılacak. Ekip Minecraft Earth'ün kapatılacağı tarihi ise Haziran 2021 olarak belirlemiş durumda. Yani haziran ayına geldiğimizde hiçbir oyuncu oyunu indiremeyecek ve oyunu oynayamayacak. 1 Temmuz'da Karakter Oluşturucu ve Minecoin verileri haricinde tüm veriler silinecek. Ücretli yakut bakiyesi olan tüm oyunculara ise Minecoin verilecek.
Microsoft'a bağlı olan Minecraft ekibi, Minecraft Earth'ün serbest hareket ve iş birliğine dayalı bir oyun olarak tasarlandığını ancak bunun mevcut küresel durumda neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Buradaki küresel durum, anlaşıldığı kadarıyla koronavirüs salgınından başkası değil. Zira koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar eve kapanmış olduğu için dışarı çıkıp Minecraft Earth'ün tadını çıkartamıyor. Görünüşe bakılırsa bu da oyunun sonunu getirmiş durumda.
Haziran 2021'de kapatılacak olan Minecraft Earth için son sürüm de yayınlandı. Son sürüm ile birlikte oyunda birçok kısıtlamaya gidildi, deyim yerindeyse kapatılmaya yönelik hazırlık yapıldı. Örneğin; Parayla alışveriş yapmanın yolu kapatıldı. Eğer bir Minecraft Earth oyuncusuysanız, daha fazla bilgi için Minecraft'ın resmi sitesine bakmanız yeterli.