Koronavirüs etkisi: Minecraft Earth kapanıyor!

Minecraft dünyası birçoğumuza tanıdık gelir. İlla ki göz ucuyla Minecraft bloklarına denk gelmiş veya Minecraft oynayan birinin muhabbetine tanık olmuşsunuzdur. Fakat Minecraft dünyası teknolojinin gelişmesiyle birlikte fazlasıyla da değişti. Bunun en iyi örneklerinden biri Minecraft Earth adı verilen yeni nesil Minecraft versiyonuydu. Minecraft bloklarını gerçek hayata taşıyan oyun, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak, tıpkı Pokemon Go'da olduğu gibi oyunu gerçek dünyada oynamanızı sağlıyordu. Ancak Minecraft ekibi, yaptığı bir açıklama ile tabiri caizse Minecraft Earth'ün sonunu getirdi.

MİNECRAFT EARTH'ÜN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Minecraft internet sitesinde paylaşılan duyuruya göre, Minecraft Earth kapatılacak. Ekip Minecraft Earth'ün kapatılacağı tarihi ise Haziran 2021 olarak belirlemiş durumda. Yani haziran ayına geldiğimizde hiçbir oyuncu oyunu indiremeyecek ve oyunu oynayamayacak. 1 Temmuz'da Karakter Oluşturucu ve Minecoin verileri haricinde tüm veriler silinecek. Ücretli yakut bakiyesi olan tüm oyunculara ise Minecoin verilecek.