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Koronavirüs etkisi: Minecraft Earth kapanıyor!

06.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs etkisi: Minecraft Earth kapanıyor!

Minecraft oyununu Pokemon Go gibi gerçek hayata taşıyan Minecraft Earth, yolun sonuna geldi. Yapılan açıklama ile Minecraft Earth'ün kapatılacağı tarih duyuruldu. Görünen o ki oyunun kapatılma nedeni koronavirüs.

Minecraft dünyası birçoğumuza tanıdık gelir. İlla ki göz ucuyla Minecraft bloklarına denk gelmiş veya Minecraft oynayan birinin muhabbetine tanık olmuşsunuzdur. Fakat Minecraft dünyası teknolojinin gelişmesiyle birlikte fazlasıyla da değişti. Bunun en iyi örneklerinden biri Minecraft Earth adı verilen yeni nesil Minecraft versiyonuydu. Minecraft bloklarını gerçek hayata taşıyan oyun, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak, tıpkı Pokemon Go'da olduğu gibi oyunu gerçek dünyada oynamanızı sağlıyordu. Ancak Minecraft ekibi, yaptığı bir açıklama ile tabiri caizse Minecraft Earth'ün sonunu getirdi.

MİNECRAFT EARTH'ÜN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Minecraft internet sitesinde paylaşılan duyuruya göre, Minecraft Earth kapatılacak. Ekip Minecraft Earth'ün kapatılacağı tarihi ise Haziran 2021 olarak belirlemiş durumda. Yani haziran ayına geldiğimizde hiçbir oyuncu oyunu indiremeyecek ve oyunu oynayamayacak. 1 Temmuz'da Karakter Oluşturucu ve Minecoin verileri haricinde tüm veriler silinecek. Ücretli yakut bakiyesi olan tüm oyunculara ise Minecoin verilecek.

Minecraft Earth kapatılıyor

MİCECRAFT EARTH NEDEN KAPATILIYOR?

Microsoft'a bağlı olan Minecraft ekibi, Minecraft Earth'ün serbest hareket ve iş birliğine dayalı bir oyun olarak tasarlandığını ancak bunun mevcut küresel durumda neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Buradaki küresel durum, anlaşıldığı kadarıyla koronavirüs salgınından başkası değil. Zira koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar eve kapanmış olduğu için dışarı çıkıp Minecraft Earth'ün tadını çıkartamıyor. Görünüşe bakılırsa bu da oyunun sonunu getirmiş durumda.

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SON SÜRÜMÜ YAYINLANDI

Haziran 2021'de kapatılacak olan Minecraft Earth için son sürüm de yayınlandı. Son sürüm ile birlikte oyunda birçok kısıtlamaya gidildi, deyim yerindeyse kapatılmaya yönelik hazırlık yapıldı. Örneğin; Parayla alışveriş yapmanın yolu kapatıldı. Eğer bir Minecraft Earth oyuncusuysanız, daha fazla bilgi için Minecraft'ın resmi sitesine bakmanız yeterli.

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