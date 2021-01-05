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Valve oyunları için yeni bir psikolog arıyor

05.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Valve oyunları için yeni bir psikolog arıyor

Online oyun mağazası Steam'in arkasındaki isim olan Valve, yeni bir iş ilanı yayınladı. İlana göre Valve, hem mağazasını geliştirmeye yardımcı olacak hem de oyunlardaki deneyimi artıracak bir psikolog arıyor.

Steam mağazasına el olarak, Counter Strike: Global Offensive gibi oyunların da yapımcısı olan Valve, oyunlarının etkileyicini artırmak için her firma gibi çalışmalar yürütüyor. Valve, yayınlanan son bir iş ilanına bakılırsa çalışmalarında sadece donanımının gücüne değil, psikolojinin gücüne de inanıyor.

VALVE PSİKOLOG ARAYIŞINA GİRDİ

Valve, resmi sitesi üzerinden bir iş ilanı yayınladı. İş ilanı ile yeni bir psikog arayışına giren firma, ekibe katılacak yeni psikologu Washington'da bulunan Bellevue ofisinde görevlendirecek. Psikolog burada, Valve'ın aktardıklarına göre, diğer psikologlarla birlikte çalışarak oyuncuların psikolojilerini analiz edecek, gelecekteki Valve oyunları için çekici oyun deneyimleri oluşturacak ve Steam'deki müşteri deneyimlerini iyileştirmek için insan davranışları hakkında içgörüler sağlayacak.

Valve Psikolog iş ilanı

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BAŞKA PSİKOLOGLAR DA VAR

Psikolog ilanını yayınlayan Valve, aynı zamanda yukarıda da belirttiğimiz üzere diğer psikologlarla birlikte çalışacak bir psikolog arıyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi Valve'de çalışan başka psikologlar da var ve bu kişiler, yaptıkları analizler ile oyunların ve mağazanın gelişimine katkı sunuyorlar.

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