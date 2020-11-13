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Koronavirüs olan İkbal Gürpınar taburcu oldu! 'Şükürler olsun'

13.11.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs olan İkbal Gürpınar taburcu oldu! 'Şükürler olsun'

Bir süre önce koronavirüs olan ve yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar taburcu oldu. Ünlü sunucu annesi, babası ve eniştesini ise koronavirüsten kaybetti.

Bir süredir koronavirüs sebebiyle hastanede tedavi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar, taburcu oldu.

Daha önce yaptığı açıklamada yaşadıklarını açık açık anlatmış ve Sağlık Bakanı'na seslenerek "Sizden ricam; yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz... İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan, ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?" demişti.

Özellikle sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gürpınar duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan açıklama yaptıKoronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan açıklama yaptı

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar şunları söyledi: "Şükürler olsun, an itibariyle taburcu oldum. 'Taburcu' kelimesi, savaşta yaralanıp, tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin.

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A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanından dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma..."

İkbal Gürpınar, babası ve eniştesinin ardından annesini de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.


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