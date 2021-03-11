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Koronavirüs pandemisiyle hayatlarına giren maskelerle nefes kesen tasarımlar yapan sanatçı: Tatsuya Tanaka

Seray Üstün Seray Üstün 11.03.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisiyle hayatlarına giren maskelerle nefes kesen tasarımlar yapan sanatçı: Tatsuya Tanaka

Sanat her durumda ve şartta kendisini gösterebilecek bir kapı bulmayı başarıyor. Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi ve Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskelere yepyeni br boyut kazandıran Japon sanatçı Tatsuyak Tanaka’nın projeleri dikkatleri çekti.

2019-2020 yılları koronavirüs salgının gölgesinde geçti. Büyük bir bölümü karantina uygulamaları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yılla birlikte hijyen ve maske ürünleri yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 2011 yılından beri yarattığı dioramaları takipçileriyle paylaşan Japon sanatçı Tatsuya Tanaka da salgının gölgesinde geçirdiğimiz bu yılda, maske ve hijyen ürünlerini kullanarak inanılmaz minyatür çalışmaları yaptı.

minyatür

Japon sanatçı Tatsuyaka Tanaka, 2011 yılının Nisan ayından itibaren başarılı minyatür çalışmalar yaparak sosyal medyada popülerleşti. Sanatçı yarattığı insan figürlerini eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde gündelik nesnelerle birleştirerek yepyeni bir dünya oluşturuyor.

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Koronavirüs pandemisinin etkili olmasıyla beraber Tanaka, minyatür dünyalarında maske, termometre, tuvalet kağıdı ve koronavirüsle ilgili diğer öğeleri kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya maske Japonya
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