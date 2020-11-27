Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyon 430 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsün sona ermesi için bilim insanları tüm güçleriyle çalışıyor. Aşı çalışmaları tam gaz sürerken bilim insanları aynı zamanda ilaçlarla da hastaların Covid-19 ile mücadele etmesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Koronavirüs başladığı günden beri birçok ilaç ile tedavi yöntemi denenirken RECOVERY adı verilen ve ‘rastgele kişilere kontrollü deneme’ sistemiyle Covid-19 sebebiyle hastanede olan kişilere ilaç denemeleri yapılıyor.

RASTGELE SEÇİLEN 2 BİN 500 KİŞİDE DENENECEK

Bugün yapılan açıklamada, genel olarak gut tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ilacı Colchicine’in RECOVERY sistemiyle Covid-19 hastaları üzerinde deneneceği açıklandı. Rastgele seçilecek 2 bin 500 kişide denenecek olan ilacın, 28 gün boyunca denenmesi bekleniyor.

İlacın uygulamasında ise uygulanan kişiye ilk dozda bin mikrogram, daha sonra 10 gün boyunca oniki saatte bir 500 mikrogram verilecek. Daha sonra onyedi gün boyunca hasta izlenerek corona virüsün ilerlemesi incelenecek.