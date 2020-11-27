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Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

27.11.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Covid-19 hastaları için denenen ilaçlar için kullanılan ‘rastgele kişilere kontrollü deneme’ (RECOVERY) testlerine yeni bir ilaç daha katıldı. Genel olarak gut tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ilacı Colchicine, Covid-19 sebebiyle hastanede olan ve rastgele seçilecek olan 2 bin 500 kişi üzerinde denenecek.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyon 430 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsün sona ermesi için bilim insanları tüm güçleriyle çalışıyor. Aşı çalışmaları tam gaz sürerken bilim insanları aynı zamanda ilaçlarla da hastaların Covid-19 ile mücadele etmesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Koronavirüs başladığı günden beri birçok ilaç ile tedavi yöntemi denenirken RECOVERY adı verilen ve ‘rastgele kişilere kontrollü deneme’ sistemiyle Covid-19 sebebiyle hastanede olan kişilere ilaç denemeleri yapılıyor.

RASTGELE SEÇİLEN 2 BİN 500 KİŞİDE DENENECEK

Bugün yapılan açıklamada, genel olarak gut tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ilacı Colchicine’in RECOVERY sistemiyle Covid-19 hastaları üzerinde deneneceği açıklandı. Rastgele seçilecek 2 bin 500 kişide denenecek olan ilacın, 28 gün boyunca denenmesi bekleniyor.

İlacın uygulamasında ise uygulanan kişiye ilk dozda bin mikrogram, daha sonra 10 gün boyunca oniki saatte bir 500 mikrogram verilecek. Daha sonra onyedi gün boyunca hasta izlenerek corona virüsün ilerlemesi incelenecek.

HEM UCUZ HEM YAYGIN BULUNABİLİYOR

Çalışmanın başındaki kişilerden olan Oxford Üniversitesi’nden Profesör Peter Horby, “Colchicine, RECOVERY denemesinde kullanmak için değerli bir ilaç, çünkü fiyatı ucuz ve ilaç yaygın olarak bulunabilir” dedi.

Denemenin başında bulunan bilim adamları, iltihaplanmanın Covid-19 virüsünde önemli bir rol oynadığını ve başka bir anti-enflamatuar ilaç olan Deksametazon'un en ağır hastalarda semptomları azaltabileceğini kanıtladığını söyledi.

DSÖ: REMDESİVİR’İN ETKİSİ YOK

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan antiviral olan Remdesivir'in Covid-19 hastalarının hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Covid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu" ifadesi kullanılmıştı.

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