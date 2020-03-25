Koronavirüs teşhisinde yeni umut: COVID-Net

Koronavirüs testi için gereken kitler günlerdir kullanılıyor ve bu kitler binlerce insanın koronavirüse yakalıp yakalanmadığına dair doktorların kesin teşhisler koymalarını sağlıyor. Ülkemizde de son olarak Çin'den gelen hızlı test kitleri kullanılmaya başlandı ve test süreçleri hızlandı. Fakat birçok ülke hala koronavirüsün kesin teşhisini koyabilmek için 12 saate varan sürelerde beklemek zorunda kalıyor. Bu da süreci oldukça yavaşlatıyor. Bu duruma el koyan Waterloo Üniversitesi'nden Linda Wang, Alexander Wong ve Kanadalı yapay zeka şirketi DarwinAI ile işbirliği yaptı ve koronavirüs testlerini hızlandıracak çok önemli bir adım attı.

BU YAPAY ZEKA KORONAVİRÜSÜ TEŞHİS EDEBİLİYOR

Linda Wang, Alexander Wong ve DarwinAI şirketi, koronavirüs teşhisi koyabilecek bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zekaya COVID-Net ismi veren geliştiriciler, COVID-Net’in geliştirilmesi için çok detaylı bir analiz yaptı. Viral ve bakteriyel enfeksiyon geçiren binlerce hastanın toplamda 5.941 adet röntgen görüntüsünü toplayan geliştiriciler, bu verileri COVID-Net'in veritabanına yükledi. Bu büyük özverinin sonucunda COVID-Net, veri tabanındaki bu verilerden yola çıkarak sadece akciğer röntgenlerini inceledi ve koronavirüs teşhisi koyabildi.