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  4. Koronavirüs tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi

Koronavirüs tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi

07.07.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkmenistan’da açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olmamasına rağmen vatandaşlara mecburi aşılama yapılacak.

Koronavirüs tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi

Türkmenistan hükümetine bağlı "Tarafsız Türkmenistan" adlı gazetenin Türkmenistan Sağlık Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, ülkedeki tüm vatandaşların salgınla mücadelede sorumluluk sahibi oldukları belirtildi.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLERE ZORUNLU

Buna göre, ülkede aşılama sürecinde yeni düzenlemeler getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Alerjik bir sorunu olmayan 18 yaşından büyük tüm vatandaşların aşılanması mecburi hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Türkmenistan'da bugüne kadar Kovid-19 vakası açıklanmamıştı. Buna rağmen ulaşım ve hizmet sektörleri gibi bazı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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