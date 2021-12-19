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Koronavirüse yakalanan 500 vizon 90 gün karantinaya alındı

19.12.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’daki bir çiftlikteki vizonlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 500 vizon 90 gün boyunca karantinaya alındı. Karantina sonrası vizonlar virüsü atlatırsa itlaf edilmekten kurtulacak.

Koronavirüse yakalanan 500 vizon 90 gün karantinaya alındı

Polonya’nın batısındaki Büyük Polonya Voyavodalığı’na bağlı Biadki köyündeki bir çiftlikte vizonlarda koronavirüs tespit edildi. Poznan Büyük Polonya Veteriner Hekimi Andrzej Zarnecki yaptığı açıklamada, hayvanların hiçbir belirti göstermediklerini ve koronavirüsü ise rutin olarak yaptıkları testler sonucu tespit ettiklerini belirtti. Çiftlikteki 500 vizona virüsün insandan geçtiğini aktaran Zarnecki, vizonların 90 gün boyunca karantinaya alındığını ifade etti.

DÜZENLİ TEST UYGULANACAK

Polonya Tarım Bakanlığı’nın yeni kararnamesi ülkede koronavirüs tespit edilen vizonların itlaf edilmek yerine ilk olarak karantinaya alınmasına imkan tanıyor. Bu kapsamda Biadki’deki çiftlikte karantinaya alınan vizonlar 90 gün boyunca düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacak. Karantinanın sonunda hayvanlar virüsü atlatamadıklarının görülmesi durumunda itlaf edilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Polonya
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