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Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı

19.02.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı

İki gün önce koronavirüse yakalandığını duyuran eski manken ve model Deniz Akkaya, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından hastaneye yattığını açıkladı.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak, ’Salgının kucağına düştüm’ notunuyla koronavirüse yakalandığını ve tedavisinin evde gerçekleştiğini belirtmişti.

DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

Deniz Akkaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Akkaya, yaptığı paylaşıma ise şu notu ekledi, “Evde beceremedim. Israr etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım” ifadelerini kullandı. Akkaya, daha sonra ise ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğini ve zaman zaman öksürük krizine girdiğinin de bilgisini verdi.

denizakkayahastane

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
inşallah tez iyileşir eskisinden daha sağlıklı olursun.. benimle tanışmadan gidemezsin
bir gereği varmı bu kadının.Ama kızına yazık.allah ıslah etsin ne diyeyim
Bu uzaylı mı insana benzemiyor.

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