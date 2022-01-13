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Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir

13.01.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün son varyantı Omicron, tüm dünyada yayılmaya devam ederken, haberler de gelmeye devam ediyor. Önceki varyantlara göre hızlı yayılan ancak daha hafif atlatıldığı açıklanan Omicron, Türkiye'de de vaka artışına neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Serhan Sarıkaya, yeni varyantların da çıkabileceğini ifade ederek, "Sars ya da Mers gibi bir virüsle birleşirse ortaya çıkacak olan yeni bebek varyant Chucky gibi olup, ölümcül olabilir" dedi.

Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir

Koronavirüs pandemisinde 2 yılı geride bırakırken, yeni varyantlar da çıkmaya devam ediyor. Son olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılarak tüm dünyada hızla yayılarak vaka artışına neden oldu. Yeni varyantların çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken, uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Sakarya, Omicron varyantından sonra pandeminin biteceği yönündeki görüşleri değerlendirerek, "Çok daha öldürücü bir varyantın önümüzdeki zamanlarda çıkmayacağının garantisi yok. Ne yazık ki, 2023 yılında hala Covid konuşuyor olacağız" diye konuştu. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, ortaya çıkan Omicron varyantının tüm dünyadaki etkisi her geçen gün artıyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Amerika'da vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu durumun iki sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Serhan Sakarya, Omicron varyantının diğer varyantlara göre bulaşıcılığının çok çok daha yüksek olduğunu, ikinci sebebin ise insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kenara bıraktığını ifade etti.

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"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAYI 2 KATINA ÇIKAR"

Omicron varyantının daha kolay atlatıldığı yönünde toplumda ciddi bir yanlış algı olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya, "Aşısız gelenler aşılı olanlar kadar kolay geçirmiyor. Aşısız gelen hastalarımız her seferinde akciğer tutulumları ve solunum sorunlarıyla geldi. Şunu da söyleyelim, hasta olanlar bu yeni varyanta daha iyi koruyuculuk geliştiriyor. Eğer ki bir de hastalık geçirip üstüne aşı da olmuşlarsa, virüs aşıdan kaçamıyor. Türkiye'de önümüzdeki hafta açıklanacak olan rakamların şimdiki hasta sayısının iki katı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir yılbaşı geçirdik. İnsanlar sokaklara ve eğlence mekanlarına aktı. Test yaptıran kişilerde pozitif çıkma oranı geçen hafta 2 katına çıktı. Mutlaka izolasyon önlemlerinin alınması gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek" diye konuştu.

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"ÖLÜMCÜL BİR VARYANTIN ÇIKMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Bazı kişilerin Omicron varyantının, herkesi enfekte edeceği ve toplumsal bağışıklığın gelişeceği için pandeminin sonu olacağını iddia ettiğini belirten Prof. Dr. Sakarya, “Gribi ele alalım. Her sene grip aşısı oluyoruz çünkü her sene karşımıza domuz, kuş gribi gibi farklı şekillerde çıkıyor. Covid bir süre daha böyle devam edecek ancak artık pandemiden çıkması yani dünyadaki yayılımın durması gerek. Yayılım bir türlü durmuyor çünkü virüs tehlikeli değişimler yaşıyor. Veba salgınını biliyorsunuz. Yaklaşık 25 yıl kadar sürdü ve dünyadaki insanların 3'te 1'i bu salgın nedeniyle hayatını kaybetti. O nedenle virüs bazen başka bir virüsle bir araya gelebiliyor. Sars ya da Mers gibi bir virüsle birleşirse ortaya çıkacak olan yeni bebek varyant Chucky gibi olup, ölümcül olabilir" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA COVID KONUŞACAĞIZ

Normal şartlar altında hasta sayısının yaz aylarına doğru azalma eğilimine gireceğini, sonbahara daha emniyette girebileceğimizi anlatan Prof. Dr. Sakarya, “Ne yazık ki ben pandeminin bir an da bitebileceğini düşünmüyorum. 2023 yılının bu zamanlarında hala Covidi konuşuyor olacağız. Çünkü dünyada hala aşıya ulaşamayan ülkeler var ve bu varyantlar bu ülkelerden çıkıyor. Mesela Omicron Afrika'dan çıktı çünkü aşı yok. Bunlar kayıt altında tutulamıyor. Aşılamanın sadece bir ülkede yapılması o işi kurtarmaya yetmiyor. Tüm dünyada aynı yaygınlıkla yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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