Koronavirüsü atlatan Haluk Levent, konseri için hayranlarına bilet verdi

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

52 yaşındaki şarkıcı, Moskova konseri için zorunlu olan PCR testini yaptırınca hastalığa yakalandığını öğrenmişti. Ünlü sanatçı karantinada olduğu için konserlerini de iptal etmişti. Hastalığı herhangi bir semptom göstermeden geçiren Levent, son test sonucunun negatif çıktığını belirterek hastalığı atlattığını duyurdu.

HALUK LEVENT KONSERLERİNE YENİDEN BAŞLIYOR!

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından 9 Eylül'de Kuruçeşme'de Melek Mosso ile yapacağı konserin duyurusunu yaptı. Levent, Twitter hesabından hayranlarına bir soru sorarak, cevabı bilen ilk 10 kişiye çift kişilik konser davetiyesi vereceğini de söyledi.

DOĞRU YANIT VERENLERE BİLET HEDİYE ETTİ

Haluk Levent paylaşımında, "9 Eylül Kuruçeşme konserimin davetiye sorusudur. Azerbeycan ve Anadolu türkülerini değişik bir düzenlemeyle bizlere sevdiren Ezginin günlüğü grubunun eski solisti kimdir?" sorusunu takipçilerine yöneltti.

"Doğru yanıt veren ilk 10 kişi çift kişilik davetiye kazanıp ayrıca çorba faslına dahil olacaktır" diyen Levent, doğru cevap olan 'Hakan Levent' ismini bilen takipçilerine bilet göndereceğini açıkladı.



