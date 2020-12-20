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Koronavirüsü atlatan İbrahim Büyükak baba oluyor!

20.12.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü atlatan İbrahim Büyükak baba oluyor!

Eser Yenenler'in "Tavsiye ederiz; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var" sözlerinin ardından Nurdan Beşen’le evlenen İbrahim Büyükak'ın baba olacağın ortaya çıktı.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eser Yenenler’in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak’tan da çocuk haberi geldi.

Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre 2 yıl önce terapist Nurdan Beşen’le yaşamını birleştiren ünlü komedyen yakın çevresine bebek beklediklerini duyurdu. Eser Yenenler de hafta içi sunduğu bir online ödül töreninin toplantısında isim vermeden çevresinde bebek bekleyen birçok kişinin olduğunu söyledi.

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Öte yandan babalık heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak hafta içi paylaştığı fotoğrafla koronavirüsü atlattığını duyurmuştu.

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