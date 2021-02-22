Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı

Hayat arkadaşı Okan Kurt’la birlikte Uludağ tatilinde koronavirüs kapan şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, bir haftalık tedavinin ardından, Alişan ile Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Akalın, karantina günlerinde yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

DEMET AKALIN: KİLO VERDİM

"Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan sporcu olmasına rağmen biraz bu süreci ağır geçirdi" ifadelerini kullandı.

“EN YAKINIMDAKİLERİ BİLE SİLDİM”

Demet Akalın, sözlerine şu şekilde devam etti, “En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Bu duruma kendimi hazırlamıştım zaten Okan'dan sonra."



