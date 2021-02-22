MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı

Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı

22.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Demet Akalın, bir haftadır evinde tedavi görüyordu. Tedavinin ardından virüsü yenen Akalın, bugün ekranlara geri döndü. Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı.

Hayat arkadaşı Okan Kurt’la birlikte Uludağ tatilinde koronavirüs kapan şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, bir haftalık tedavinin ardından, Alişan ile Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Akalın, karantina günlerinde yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

DEMET AKALIN: KİLO VERDİM

"Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan sporcu olmasına rağmen biraz bu süreci ağır geçirdi" ifadelerini kullandı.

“EN YAKINIMDAKİLERİ BİLE SİLDİM”

Demet Akalın, sözlerine şu şekilde devam etti, “En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Bu duruma kendimi hazırlamıştım zaten Okan'dan sonra."

Uludağ'da koronavirüs kapan Demet Akalın: Hacamat yaptıracağızUludağ'da koronavirüs kapan Demet Akalın: Hacamat yaptıracağız


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisiBülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi

Kalçalarından yağ aldırıp göğüslerini büyülttü! Son halini paylaştı

Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Phoebe Price'ın ne giydiğini anlamak için uzun uzun baktılar

Ne giydiğini anlamak için uzun uzun baktılar

Hazar Ergüçlü aşka geldi

Ünlü oyuncudan aşk dolu paylaşım

Şeyma Subaşı'dan yeni aşk pozu! Bilekliğinin fiyatı şoke etti

Yine ilanı aşk! Bilekliğinin fiyatı şoke etti

Şevval Şahin'den tangalı kumsal pozu

Tangalı kumsal pozu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.