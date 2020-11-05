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Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay'dan kötü haber! 'Ciğerimde hasar bıraktı'

05.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay'dan kötü haber! 'Ciğerimde hasar bıraktı'

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen oyuncu Tuvana Türkay, hastalık sürecini anlattı. Türkay "Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum" dedi.

Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul’a dönen oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalanmış ve haberi sosyal medyadan duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda testinin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu Tuvana Türkay, koronavirüsü yendi. 30 yaşındaki Türkay, hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Tuvana Türkay, şu ifadeleri kullandı:

Tuvana Türkay koronavirüs oldu! '16 gündür evdeyim...'Tuvana Türkay koronavirüs oldu! '16 gündür evdeyim...'

"Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum."


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