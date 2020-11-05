Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay'dan kötü haber! 'Ciğerimde hasar bıraktı'

Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul’a dönen oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalanmış ve haberi sosyal medyadan duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda testinin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu Tuvana Türkay, koronavirüsü yendi. 30 yaşındaki Türkay, hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Tuvana Türkay, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum."



