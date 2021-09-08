MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

08.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42 yaşındaki ABD'li televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, Instagram hesabından paylaştığı siyah dantelli iç çamaşırıyla, beğeni yağmuruna tutuldu.

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

Instagram'da 140 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD'li televizyon yıldızı, Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah dantelli iç çamaşırı pozuyla ortalığı kasıp kavurdu. Dünyaca ünlü marka DolceGabanna'nın tasarımını taşıyan yıldız, seksi pozlarıyla kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. İşte o pozlar:

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

VÜCUDUNDAKİ ÇATLAKLARI SEVİYOR

2018 yılında GQ Mexico'ya konuşan yıldız, kadınların bedenleriyle barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketini desteklediğini, her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de, filtresiz tatil paylaşımıyla büyük takdir toplayan Kardashian, vücudundaki çatlaklardan ve fazla kilolarından asla rahatsızlık duymadığını, aksine gurur duyduğunu ifade ediyor.

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

KOURTNEY KARDASHİAN KİMDİR?

Kourtney Mary Kardashian, 18 Nisan 1979'da ABD'de dünyaya geldi. Ermeni, İskoç ve Hollanda asıllıdır. Keeping Up with the Kardashians adlı reality show ile geniş kitlelerce tanındı.

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir. 14 Aralık 2009'da oğlu Mason Dash Disick, 8 Temmuz 2012'de kızı Penelope Scotland Disick, 14 Aralık 2014'te ikinci oğlu Reign Aston Disick dünyaya geldi.

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

Kendine ait Poosh adlı güzellik, lifestyle ve makyaj üzerinde duran blog/markası bulunuyor.

Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklamasıÇağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kim Kardashian Kourtney Kardashian Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı! Ünlü isimler başrollerde

İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı! Ünlü isimler başrollerde

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler

Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.