Kourtney Kardashian dantelli iç çamaşırıyla yıktı geçti! Beğeni butonu çöktü

Instagram'da 140 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD'li televizyon yıldızı, Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah dantelli iç çamaşırı pozuyla ortalığı kasıp kavurdu. Dünyaca ünlü marka DolceGabanna'nın tasarımını taşıyan yıldız, seksi pozlarıyla kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. İşte o pozlar:

VÜCUDUNDAKİ ÇATLAKLARI SEVİYOR

2018 yılında GQ Mexico'ya konuşan yıldız, kadınların bedenleriyle barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketini desteklediğini, her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de, filtresiz tatil paylaşımıyla büyük takdir toplayan Kardashian, vücudundaki çatlaklardan ve fazla kilolarından asla rahatsızlık duymadığını, aksine gurur duyduğunu ifade ediyor.

KOURTNEY KARDASHİAN KİMDİR?

Kourtney Mary Kardashian, 18 Nisan 1979'da ABD'de dünyaya geldi. Ermeni, İskoç ve Hollanda asıllıdır. Keeping Up with the Kardashians adlı reality show ile geniş kitlelerce tanındı.

Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir. 14 Aralık 2009'da oğlu Mason Dash Disick, 8 Temmuz 2012'de kızı Penelope Scotland Disick, 14 Aralık 2014'te ikinci oğlu Reign Aston Disick dünyaya geldi.

Kendine ait Poosh adlı güzellik, lifestyle ve makyaj üzerinde duran blog/markası bulunuyor.