Kourtney Kardashian: Her gece ağlıyorum

Geçtiğimiz ay 40 yaşına giren ABD'li yıldız Kourtney Kardashian, yumurtalıklarını dondurmak için bir süredir tedavi görüyor.

Scott Disick ile beraberliğinden 3 çocuğu bulunan Kardashian, tedaviye başladığında kendinden 14 yaş küçük sevgilisi Younes Bendjima ile beraberdi.

Ünlü yıldız, ailecek kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı TV programında yaşadığı sürece değindi.

Kardashian, "Her gece ağlıyorum. Yumurtalıklarımı dondurmak için olduğum iğnelerin yan etkileri... Ruh halimi çok etkiliyor. Bu gerçekten delice, anlayamıyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kourtney Kardashian geçtiğimiz yıl Kim Kardashian ile yaşadığı tartışmayla da gündeme gelmişti. Ünlü yıldız Kim Kardashian’a “iğrenç” ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını dile getirmişti.