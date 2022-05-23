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  4. Kourtney Kardashian ve Travis Barker İtalya'da 3. kez evlendi! Jartiyerini çektiği görüntüler olay oldu

Kourtney Kardashian ve Travis Barker İtalya'da 3. kez evlendi! Jartiyerini çektiği görüntüler olay oldu

23.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Santa Barbara adliyesinde resmen evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'nın Portofino kentinde görkemli bir düğün yaptı. Çift 3. kez mutluluğa evet derken Kardashian ailesinin üyeleri tarzlarıyla düğüne damga vururken, kamuoyunun ilgiyle takip ettiği düğünde çiftin dikkat samimi halleri sosyal medyada gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti sonunda düğün yaptı. Çift düğün kutlamasını İtalya'nın Portofino kentinde gerçekleştirdi.

Kourtney Kardashian sonunda düğünü yaptı! Eşiyle halleri olay olduKourtney Kardashian sonunda düğünü yaptı! Eşiyle halleri olay oldu

43 yaşındaki realite yıldızı, nikah töreninde beyaz, vücudu saran mini elbisesini resepsiyonda siyah bir versiyonla değiştirdi.

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46 yaşındaki üçüncü defa evlendiği müzisyen kocası Travis, 16 yaşındaki kızı Alabama tarafından paylaşılan bir videoda, Kourtney'in jartiyerini düzeltirken görünüyor.

Kourtney Kardashian bacak kıvrımlarını sergilerken, Travis'in eşinin bacaklarına öpücük kondurması dikkat çekti.

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Kourtney'in mini gelinliği ve dini motifli duvağı da düğünün en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Kourtney Kardashian
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