Kourtney Kardashian ve Travis Barker İtalya'da 3. kez evlendi! Jartiyerini çektiği görüntüler olay oldu

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti sonunda düğün yaptı. Çift düğün kutlamasını İtalya'nın Portofino kentinde gerçekleştirdi.

43 yaşındaki realite yıldızı, nikah töreninde beyaz, vücudu saran mini elbisesini resepsiyonda siyah bir versiyonla değiştirdi.

46 yaşındaki üçüncü defa evlendiği müzisyen kocası Travis, 16 yaşındaki kızı Alabama tarafından paylaşılan bir videoda, Kourtney'in jartiyerini düzeltirken görünüyor.

Kourtney Kardashian bacak kıvrımlarını sergilerken, Travis'in eşinin bacaklarına öpücük kondurması dikkat çekti.

Kourtney'in mini gelinliği ve dini motifli duvağı da düğünün en çok konuşulan konular arasına girdi.





