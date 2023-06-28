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Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti! Verdiği ceza sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu

28.06.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyü muhtarının, bayram namazına gelemeyenlere yaptığı “sulu şaka” görenleri kahkahaya boğdu. Buz gibi suya girmek istemeyip kaçanların yakalanma anları renkli görüntüler oluşturdu.

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti! Verdiği ceza sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı.

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BUZ GİBİ SUYA SOKTULAR

Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu. Gençler ve muhtarın, kaçanların peşinden koştuğu anlar ve buz gibi suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

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"NAMAZA GELMEYENLER OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Bolu

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