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Kral 3. Charles imza atarken küplere bindi! "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum"

13.09.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını veren İngiltere Kralı 3. Charles bu kez de imza attığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlendi.

Kral 3. Charles imza atarken küplere bindi! "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi.

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

CSA

"BU KAHROLASI ŞEYE TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

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Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere charles
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