Kraliçe'den sonra Kate Middleton ve Prens William'ın unvanları değişti

Prens William ve Kate Middleton’ın dün 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından unvanları değişti. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.

Kraliçe hayattayken “Cambridge Dükü ve Düşesi”olan çiftin resmi Twitter ve Instagram hesaplarında “Cornwall ve Cambridge Dükü ve Düşesi” unvanlarına yer verildi.

PRENSES OLACAK

Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak. Kraliyet ailesinin unvan değişikliği, en uzun süre tahtta kalan İngiliz hükümdarının dün "tıbbi gözetim" altına alındıktan sonra 96 yaşında Balmoral Şatosu’nda huzur içinde hayatını kaybettiğinin duyurulmasından sonra geldi.





